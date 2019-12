Un gol di Vlahovic al 92' gela l'Inter e fa gioire la Juve. La Fiorentina aggancia i nerazzurri allo scadere, termina 1-1 il posticipo della 16esima giornata di Serie A tra i nerazzurri e la Viola. Con questo pareggio l'Inter arriva a quota 39 punti, gli stessi della Juve, appaiata in vetta alla classifica. Partita gestita bene dalla squadra di Conte, che va in vantaggio dopo 8 minuti grazie all'ex di turno, Borja Valero. Poi tante occasioni, un gol annullato (giustamente) a Lautaro e una clamorosa chance sprecata da Lukaku. Poi, allo scadere, Vlahovic brucia Skriniar e fredda Handanovic: finisce 1-1 tra Fiorentina e Inter, la Juve resta in vetta.