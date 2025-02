La Fiorentina stende l’Inter, Kean fa due goal e la Juventus scivola al sesto posto: la classifica aggiornata

Getty Images

sono tornate in campo questa sera per recuperare la gara sospesa dopo il malore di Bove. Nonostante le numerose assenze, la squadra di Palladino ha sorpreso tutti con una prestazione solida e un netto 3-0 ai danni dei nerazzurri. A decidere il match sono stati i gol die doppietta di Moise Kean , autore di un'altra prova convincente.Con questo successo, la Fiorentina raggiunge il quarto posto in classifica, superando la Juventus , che ora scivola al sesto, a due punti dai viola e dalla Lazio. L’Inter, invece, perde un’occasione per allungare sulle inseguitrici e dovrà reagire rapidamente per non compromettere la propria corsa in campionato. Per la squadra di Palladino, invece, si tratta di una vittoria fondamentale, che rilancia le ambizioni europee e conferma l’ottimo stato di forma della squadra, nonostante le difficoltà legate agli indisponibili.

La classifica di Serie A aggiornata