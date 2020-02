La Corte Sportiva d’Appello ha deciso di ridurre le multe comminate dal giudice sportivo alla Fiorentina e ai suoi dirigenti dopo la gara con la Juve. Daniele Pradé, Joe Barone e Giancarlo Antognoni, protagonisti di pesanti sfoghi e proteste contro gli arbitri, avevano ricevuto multe complessivamente per 55mila euro che dopo il ricorso sono state diminuite fino a 20mila euro complessivi. Sospesa quella di Barone, ridotte invece quelle di Pradé e Antognoni, che dovranno pagare 10mila euro a testa. Erano stati multati rispettivamente per: "​aver proferito a voce alta frasi gravemente offensive”, per “aver urlato un’espressione irriguardosa con atteggiamento minaccioso e offensivo” e per un “epiteto gravemente offensivo”.