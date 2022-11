Incredibile provocazione a tinte bianconere nei confronti dei tifosi della. Come raccontato dai cronisti di Sky Sport, durante la partita digiocata questa sera acontro l', un paio di sostenitori della squadra di casa hanno indossato una maglia della, storica rivale della squadra viola, con uno dei due che, per di più, ha messo in bella mostra il nome di Dusane il numero 7, che l'attaccante serbo aveva scelto al momento del suo trasferimento a Torino a gennaio dato che il 9 era sulla schiena di Alvaro Morata. Un evidente sfottò ai tifosi ospiti, che non è sfuggito alle immagini delle telecamere.