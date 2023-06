La sconfitta contro il West Ham nella finale di Conference League ha chiuso la stagione della Fiorentina, in attesa tuttavia di scoprire se parteciperà nuovamente o meno alla Conference in relazione alle decisioni della UEFA sulla Juventus. E ora la priorità è una: stabilire il futuro di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha un contratto con la Viola fino al 2024 con opzione in favore della società fino al 2025, ma piace al Napoli ed era un nome fatto anche per la Juventus. Per capire il futuro di Italiano, riferisce Sky Sport, è in corso un incontro proprio tra l'allenatore e il dg Joe Barone, dal quale si potrà capire se resterà a Firenze o si potrà liberare a determinate condizioni.