Roccoapre al mercato. Non solo la permanenza di Dusan, che il presidente della Fiorentina vorrebbe, ma anche il sogno Miralem. Un affare non facile, ma con un piccolo margine di manovra. Sì, perché la Juventus non sta riuscendo a liberarsi di qualche esubero per fargli spazio e così arrivano altre proposte: l'ostacolo principale è l'ingaggio da oltre 8 milioni di euro, ma potrebbe essere pagato in parte dai blaugrana. Pradè è al lavoro per trovare un accordo di questo tipo.