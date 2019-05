Rocco Commisso, patron dei NY Cosmos vicino ad acquistare la Fiorentina dai Della Valle, ha parlato al Corriere Fiorentino, spiegando: “Sono l’unico che ha acquistato in Italia che è nato in Italia… Non posso dare conferme, né in positivo né in negativo. Firenze? Ci sono stato da bambino. La Juve? Chiunque crescendo diventa tifoso, e lo sono ancora. Ma in particolar modo sostengo la Nazionale italiana“.