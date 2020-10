Ultimi giorni di mercato importanti per la Fiorentina non solo per cedere Chiesa alla Juventus, ma anche per chiudere per Lucas Martinez Quarta, difensore centrale trasferitosi dal River Plate per 6 milioni più 6 di bonus. L’agente Gustavo Goni ha raccontato la trattativa a Firenzeviola.it, spiegando anche come l’argentino arriverà in Italia: "La nostra idea al momento è farlo viaggiare sul volo charter che riporterà in Italia dopo gli impegni con la Nazionale argentina i suoi compagni che giocano in Serie A: parlo dei vari Correa della Lazio, De Paul e Musso dell’Udinese, Dybala della Juventus, Gomez dell’Atalanta, Lautaro Martinez dell’Inter e Simeone del Cagliari... Tutto dipenderà comunque da una questione burocratica che Lucas deve risolvere col consolato italiano prima di poter lasciare l'Argentina".