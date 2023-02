Nel 2023 la Fiorentina ha vinto solo una volta su sei partite giocate di Serie A (2N, 3P): dall’inizio di questo anno solare solamente Cremonese, Sampdoria e Salernitana hanno fatto peggio dei cinque punti conquistati dalla Viola in campionato.A partire dallo scorso ottobre, nessuna squadra ha registrato meno clean sheet della Fiorentina in campionato (solo uno in 14 match).La Fiorentina ha guadagnato 11 punti in meno in questo campionato dopo 21 partite rispetto alla scorsa Serie A dopo lo stesso numero di gare (24 nel 2022/23 e 35 nel 2021/22), solo il Verona (-13) ha una differenza negativa più ampia.Dopo il pareggio fuori casa contro la Lazio, la Fiorentina potrebbe pareggiare due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2021 (tre in quel caso con Giuseppe Iachini alla guida).Numeri e statistiche dal sito ufficiale della Juventus.