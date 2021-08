Matija Nastasic, nuovo giocatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: "Voglio ringraziare la società per la fiducia dimostratami. Farò di tutto per portare la Fiorentina dove deve stare. La mia prima esperienza qua è stata bellissima, quando ho saputo della possibilità di tornare l'ho voluta cogliere subito: si vuole sempre tornare dove si è stati bene. Sono pronto"."L'ho notato subito: tutti sono amici anche fuori dal campo. Ho parlato con Milenkovic, ma anche dieci anni fa eravamo affiatati. Tutti sappiamo cosa significa la Fiorentina per la città e per i tifosi"."Non ho mai visto la minima idea in Vlahovic e Milenkovic di andare via. Sono forti, non ho dubbi che siano concentrati al 100% sulla Fiorentina, faranno di tutto per riportarci in alto".