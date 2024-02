Il contratto tra lascade il 30 giugno 2024, ma come da accordo potrebbe essere prolungato di un anno in caso del raggiungimento dell’Europa, quella che conta. Il proseguo del matrimonio tra l’ex Spezia e la Fiorentina è legato ai risultati sul campo e alla necessità di fare uno step ulteriore nella crescita del club. Se fino alla stagione scorsa la qualificazione alla Conference era vista come principale obiettivo di squadra adesso, per proseguire insieme, non basterà: la clausola sul rinnovo automatico è a favore del club ma scatterà solo in caso di accesso alle prime due coppe europee, ovvero Champions League o Europa League, scrive il Corriere dello Sport.Una passa dal campionato e dalla conquista del quinto posto, o del sesto, in caso a fine anno l’Italia risulti avere uno dei due migliori ranking europei.La seconda strada è quella più “rapida” in termini di partite da giocare ed è rappresentata dalla Coppa Italia, anche se per sollevare il trofeo e quindi accedere alla prossima Europa League la Viola dovrà eliminare l’Atalanta in semifinale e battere nella finale di Roma una tra Lazio eE così la terza via, quella della Conference League, appare forse la più semplice: