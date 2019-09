Il Franchi è diventato un vero e proprio tabù per la Fiorentina in questi ultimi mesi. I viola, infatti, non vincono nello stadio casalingo in campionato addirittura dal 16 dicembre dello scorso anno, con il 3-1 all'Empoli, cui sono seguite soltanto due vittorie, ma in Coppa Italia. Il 7-1 contro la Roma del 30 gennaio non può bastare per sollevare il morale della Fiorentina, che deve tornare a vincere in casa. Il prossimo avversario, però, è la Juventus, che ha ben altro ruolino in campionato, tra casa e trasferta.