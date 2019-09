Franck Ribery non ha mai perso in carriera contro la Juventus. Un dato che certamente preoccupa i bianconeri, in vista della sfida di domani alle ore 15 contro la squadra viola, in cui il fenomeno francese milita in questa stagione. Ribery ci sarà e da titolare contro la squadra di Cristiano Ronaldo. Per proseguire la propria "striscia positiva" di cinque partite senza sconfitte contro la Juventus, nella più difficile di queste da sfavorito. Lo racconta Il Corriere dello Sport.