Tutto cancellato, come non fosse mai successo. La Fiorentina decide di congedarsi da Dusan Vlahovic con un comunicato striminzito, di appena 19 parole. Il club viola non ha aggiunto alcuna parola di ringraziamento, né ha augurato il meglio al giocatore serbo, quest'oggi finalmente diventato un calciatore della Juventus. Dunque, rapporti che restano freddi e che non smorzano lo stato di tensione che si era percepito nella città toscana in questi giorni, dov'erano apparsi striscioni di insulti nei confronti di Dusan.



IL COMUNICATO VIOLA - "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dusan Vlahovic alla Juventus F.C.".