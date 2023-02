Una presa di posizione chiara, forte da parte del tifo viola. I gruppi organizzati della tifoseria della, attraverso un comunicato ufficiale apparso sulla pagina Instagram, hanno deciso di non seguire la squadra di Italiano nella prossima e difficile trasferta di Torino, dove attenderli ci sarà la, storica rivale del club di Firenze.“I gruppi organizzati della Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta Torino. Non accetteremo mai le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta male assoluto del calcio. Non pagheremo mai queste cifre folli per assistere al loro sporco spettacolo. Non saremo mai disposti a iscriversi al sito ufficiale della Juventus, come esplicitamente richiesto per acquistare i biglietti. Rivolgiamo pertanto un invito a tutti I Tifosi Viola a boicottare la trasferta di Torino punto è arrivata l’ora di dare un segnale forte ai padroni che hanno fatto di questo sport un business”.