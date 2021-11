Le tiktok de la Fiorentina sur Chiesa.. pic.twitter.com/GELVCE9QfJ — Juventus Belgique

Dopo le polemiche scoppiate sui social in seguito alla pubblicazione del video contro, in cui l'ex viola era stato accusato di simulazione e paragonato all'ex tuffatrice olimpionica, la Fiorentina ha rimosso il video da TikTok. Al momento, in ogni caso, non risultano altri comunicati o note diramate dalla società toscana.Lo stesso, però, è comunque ancora visibile sugli altri social. Per esempio su Twitter, dove è stato ricaricato da altri utenti.