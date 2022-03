Intervistato da Il Corriere dello Sport, Igor ha parlato anche dell'imminente semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve. Ecco il pensiero del difensore della Fiorentina: "È dalla semifinale di andata che ho in testa la gara di ritorno. Abbiamo dimostrato di saper giocare ad altissimi livelli, di poterci confrontare con qualsiasi avversario. La Juventus è venuta a Firenze e ha vinto 1-0. Per lo stesso principio, noi potremo andare a Torino e segnare uno, due gol. Dipenderà da noi. C’è consapevolezza del valore dell’avversario, e pure rispetto, ma noi abbiamo già fatto vedere di essere in grado di far male a chiunque".