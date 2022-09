, difensore della Fiorentina, ha parlato in un’intervista a Tuttosport: “La sconfitta di Udine è difficile da accettare, ma io sono ottimista: con Italiano lavoriamo bene. Mi piace quando i tifosi mi chiamano “the wall” o persino San Igor. Juventus? Il mio agente mi ha detto di alcuni sondaggi, ma qui a Firenze sono felice. Il fatto che Milenkovic resti, vale un acquisto. Vlahovic? È da top 5 dei bomber, mi ha sempre stupito il modo in cui si allenava, non si accontentava mai, vuole perfezionarsi. Quanto mi pesa non aver ancora segnato un gol con questa maglia… Se giocherò, speriamo di farlo proprio alla Juve”.