Igor, difensore brasiliano arrivato a gennaio dalla Spal, è stato presentato oggi dalla Fiorentina. Il centrale ha parlato anche della gara con la Juventus, a Torino è partito titolare: "Voglio essere sempre pronto per giocare, lo sono stato per la gara contro la Juve. Ho avuto grande appoggio da parte dei miei compagni e dell’allenatore. Voglio sfruttare al meglio tutte le occasioni che mi saranno concesse. Il calcio per me è tutto, non mi piace essere nervoso, voglio trasmettere calma ai miei compagni. La freddezza è una delle mie qualità - le sue parole -. I rigori? Non voglio parlare dei rigori fischiati domenica, sono scelte dell’arbitro. Dobbiamo rimanere lucidi e non farci condizionare da certe cose".