Appena arrivato alla Fiorentina, il nuovo allenatore Beppe Iachini chiarisce subito la posizione di Federico Chiesa, giocatore che piace alla Juventus e che il prossimo anno potrebbe cambiare maglia: "Lui è un ragazzo che devo ringraziare - ha detto nella conferenza di presentazione - ci ho parlato sotto le feste di Natale. Ho visto tante situazioni per capire su cosa migliorare, lui era al campo con me. Ha rinunciato alle vacanze, glielo ho chiesto io e lui l’ha fatto. Ha voglia di fare il bene della Fiorentina e questo è un bene primario. Recupererà in fretta e può giocare in molte posizioni del campo, in attacco può stare ovunque"