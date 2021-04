L'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha commentato a Sky Sport il pareggio per 1-1 contro la Juventus: "Peccato, ci eravamo organizzati per fare una grande partita e vincere contro una Juventus molto forte, ricca di giocatori di qualità e ben messa in campo. Abbiamo condotto la gara che volevamo: organizzata, compatta, aggressiva, sempre pronti ad andare a ribaltare l'azione per cercare il gol. L'abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, peccato non aver segnato il raddoppio e poi aver beccato il pari a inizio ripresa. Non era facile metterla all'incrocio in quel modo, da posizione così angolata, come ha fatto Morata. I giocatori della Juve in qualsiasi momento della partita possono fare la differenza, hanno giocate balistiche importanti. Sapendo questo, ai miei giocatori in settimana avevo raccomandato la massima attenzione e cura dei dettagli. C'è rammarico perché poi negli ultimi 20 minuti sono venute meno le forze, non avevamo la stessa freschezza per ribaltare le azioni. Ma siamo stati attenti e non abbiamo concesso quasi niente. Senza quel gol di Morata c'erano i presupposti per chiuderla."

POCO CONTINUI - "Dopo 5 mesi ho trovato i ragazzi un po' più preoccupati rispetto a quando ci eravamo lasciati nei primi mesi di campionato. La testa fa in queste situazioni. Dovevamo ritrovare compattezza, sicurezza e solidità, andando in campo sereni e tranquilli. Se non lo sei e ti presenti con qualche timore di troppo, fai passi indietro anziché in avanti. I miei giocatori si stanno impegnando molto durante la settimana, continuare su questa squadra e cercare di prendere più punti possibile in ogni partita, senza farsi troppi pensieri".

FUTURO RIBERY - "È un grandissimo giocatore, ma decideranno lui e la società ciò che sarà gisusto fare. È un lavoratore serissimo e deve stare concentrato sull'obiettivo di una salvezza più rapida possibile".