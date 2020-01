Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Spal. Anche un passaggio su Chiesa, oggetto di mercato, paragonato a Dybala: “In questo momento gli devo accorciare il campo, giocando più vicino alla porta, perché dopo un infortunio ho bisogno che mi sia decisivo da subito, con il passare del tempo potrebbe giocare più largo. A Palermo mi dicevano che Dybala doveva giocare esterno, io l'ho messo più vicino alla porta, e ora vediamo cosa è in grado di fare".



SPAL - “La gara sarà difficile, ma è molto importante. Ho detto ai ragazzi di affrontare questa gara come se fosse contro la Juventus. La Spal contro squadre importanti ha fatto grandi prestazioni, e noi dovremo essere molto attenti e concentrati. Questa forse è la gara più difficile del campionato, perché tutti si aspettano certe cose, ma poi si deve scendere in campo e affrontare l’avversario.”