La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la sfida contro la Juventus. C'è un assenza per Italiano, non ci sarà Antonin Barak, fuori dai convocati.Cerofolini, Sirigu, TerraccianoBiraghi, Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, VenutiAmrabat, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, DuncanBrekalo, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara