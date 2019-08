La sfida è lanciata. Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's ed elemento fondamentale della Nazionale italiana di calcio femminile che tanto bene ha fatto nell'ultimo Mondiale disputato in Francia, ha parlato della stagione che verrà a Radio Bruno. La sfida delle viola non è cambiata: l'obiettivo è lo scudetto, e quindi battere la Juventus. "Vogliamo puntare in alto - le parole di Alia - così da strappare lo scudetto alla Juve. Sappiamo comunque che ci sono squadre molto attrezzate come Roma e Inter, si sono rinforzate molto". Anche la Juve Women l'ha fatto: in questi giorni, le ragazze di Rita Guarino sono in Valle d'Aosta per continuare la preparazione.