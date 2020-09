2









Il Milan è defilato, la Juve sta sistemando qualche inghippo prima di poter procedere. A poco meno di una settimana dalla fine del mercato il futuro di Chiesa è in bilico. E la Fiorentina ha già scelto i sostituti. Non una ma ben tre idee. Intriga la soluzione Callejon, ancora svincolato dopo la conclusione dell'avventura col Napoli e contattato anche da Lazio e alcuni club spagnoli: arriverebbe a parametro zero, è un elemento di grande esperienza e gradirebbe una nuova esperienza nel nostro campionato. Piace Gerard Deulofeu, in uscita dal Watford e anche Stephan El Shaarawy che ha da poco concluso il campionato in Cina con lo Shanghai Shenhua e che ha ottenuto il permesso dalla sua squadra di trovare una sistemazione in prestito per i prossimi mesi. Dipende tutto dalla Juve.