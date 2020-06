La Juventus non molla. I due talenti della Juventus sono da tempo nel mirino dei bianconeri, ma non solo. Perché sia per il centrocampista che per l'attaccante fuori dalla porta della Fiorentina c'è la fila. Il club viola però ha le idee abbastanza chiare per il loro futuro: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Castrovilli è vicino al rinnovo fino al 2025 con un ingaggio fino ai 3 milioni di euro, per Chiesa servono 70 milioni di euro.