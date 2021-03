Rocco Commisso è una furia. Anni di investimenti e acquisti, anni di allenatori diversi, ma senza successo. Da Vincenzo Montella a Iachini, in mezzo una serie di idee per arrivare a Prandelli, da sempre nel cuore di Firenze. E ora? Ora è pronta una nuova rivoluzione.



Come scrive la Gazzetta: "Cesare, accolto come un eroe, ha portato lavoro, passione ed esperienza. Ma non è riuscito a cambiare la storia del campionato. Anzi sta viaggiando a una media da retrocessione. E anche lui il 30 giugno chiuderà l’esperienza viola. Per lasciare il posto a un tecnico che aprirà un nuovo ciclo. Il sogno è Sarri. Le alternative più calde sono Gattuso (che piace molto a Commisso) e il brasiliano Marcelino".