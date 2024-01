Il tecnico dellaSebastianha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio per 2 a 2 contro ladi Joe Montemurro (nella foto). Ecco il suo commento: "Con loro non si sa mai, nel senso che ci aspettavamo una partita difficile. Fa male perché eravamo così vicini a portare a casa il risultato, ma non volevamo abbassarci e non volevamo abbassare il ritmo che avevamo nel primo tempo. Poi, questo è il calcio e credo che per oggi vada bene così. Il campionato? Ci stiamo provando, siamo venuti qui per giocare a viso aperto perché ci stiamo provando dall'inizio dell'anno. Ma alla fine sarà il campo a dare il suo verdetto. Noi siamo qui per fare la nostra parte. È stato un grande spettacolo, una partita molto emozionante, e cercheremo di giocare a viso aperto anche in casa della Juventus".