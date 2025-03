Fiorentina, Fagioli parte dal primo minuto? A cosa pensa Palladino

CALCIOMERCATO

Dopo la sessione di scarico in palestra svolta ieri, la Fiorentina si prepara all’ultimo allenamento prima della prossima sfida. Sarà una rifinitura fondamentale per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e definire le scelte di Vincenzo Italiano.Uno dei reparti più affollati è il centrocampo, dove regna l’abbondanza. Sono ben sette i giocatori in corsa per tre maglie da titolare, con un ballottaggio serrato che potrebbe essere risolto solo nelle ultime ore. Tra i candidati spicca l’ex bianconero Nicolò Fagioli, che sembra favorito per una maglia da titolare grazie alla sua qualità nella gestione del pallone e alla capacità di dare ordine alla manovra.

La concorrenza, però, è agguerrita: le alternative non mancano, e Italiano potrebbe valutare diverse soluzioni in base all’atteggiamento tattico che vorrà adottare. L’abbondanza in mezzo al campo offre alla Fiorentina varie opzioni, sia per il controllo del possesso sia per l’intensità in fase di recupero palla.La rifinitura di oggi sarà dunque determinante per definire l’undici titolare, con particolare attenzione al centrocampo.