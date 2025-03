Fiorentina, Fagioli non trova un posto fisso. E adesso...

CALCIOMERCATO



Le ultime su Fagioli alla Fiorentina

Tra i numerosi movimenti di mercato dellanel gennaio appena trascorso, ha destato particolare attenzione l'acquisto last minute di Nicolòdalla. Il centrocampista, che nei primi mesi della stagione aveva visto il suo impiego ridursi sempre più sotto la gestione di Thiago Motta, è approdato a Firenze con l'aspettativa di rilanciarsi. Tuttavia, la sua avventura all'Arno non ha ancora preso il volo.Un punto da chiarire è la sua collocazione tattica all'interno del progetto viola. Fagioli è un talento apprezzato per le sue potenzialità, tanto che il suo maggiore sostenitore è il c.t. Luciano Spalletti. Tuttavia, il problema al momento sembra essere principalmente di natura tattica: dove deve giocare Fagioli in questa Fiorentina? Una volta è stato schierato sulla trequarti, un’altra volta in mediana. Questo sembra essere il passo cruciale da compiere per orientare nel modo giusto le sue qualità all'interno del gioco della squadra e per soddisfare le sue necessità.

La condizione per il riscatto definitivo, come già emerso, è il raggiungimento dell'Europa, che potrebbe essere garantito anche con l'accesso alla Conference League. Sebbene la Fiorentina preveda di confermarlo, affinché questo diventi realtà, è necessaria una svolta da parte del calciatore stesso.