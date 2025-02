Fagioli giocherà in Conference League: la Fiorentina lo inserisce in lista UEFA

Nicolò Fagioli ha lasciato la Juventus quasi sul gong della fine del calciomercato di gennaio. Dopo ben 11 anni passati con la maglia bianconera, il centrocampista è passato alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto, basato sul raggiungimento di determinati obiettivi,. Una nuova esperienza lontano da Torino per il classe 2001, che dopo un buon inizio di stagione, ha trovato sempre meno spazio confinendo in fondo alle gerarchie. Per lui sarà dunque un'ottima occasione per ripartire e giocarsi al meglio le sue carte, ritrovando anche l'ex compagno Moise Kean, protagonista di una grande stagione fin qui con la maglia viola. Non solo, Fagioli potrà anche giocarecon la Fiorentina, che lo ha inseritoper la prossima parte di stagione insieme ai nuovi acquisti Zaniolo e Folorunsho.