La Fiorentina ha diramato, tramite il proprio sito, i giocatori che saranno della partita domani al Franchi contro la Juventus. Spicca, tra i giocatori non selezionati da Vincenzo Montella, il nome di Pedro - l'ultimo arrivato in casa Viola. Il brasiliano ex Fluminense, infatti, era in forte dubbio - è reduce dalla rottura del crociato - e visti i tempi stretti dal suo arrivo è stato tenuto fuori dal match. Situazione analoga, per motivi differenti, anche per Benassi che, infortunato, non sarà in campo contro la Juventus.



I CONVOCATI - Badelj, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.