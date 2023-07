Lae lasono vicinissime a chiudere il passaggio del centrocampista brasiliano Arthur in maglia viola. L'operazione si chiuderà in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, ma la società bianconera parteciperà in larga parte (almeno per metà) al pagamento dello stipendio da 5 milioni di euro netti che dovrebbe percepire a Torino.