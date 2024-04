Vincenzosi trova alla sua terza stagione sulla panchina della Fiorentina, avendo firmato l'ultimo contratto il 30 giugno 2021 dopo essere stato scelto da Rocco Commisso al posto di Rino Gattuso. Anche se il contratto prevede una clausola per il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Europa League, è improbabile che Italiano continui a Firenze. Al suo posto dovrebbe subentrare Raffaele Palladino, una decisione già presa da Commisso insieme a Italiano., più giovane di Italiano, ha un curriculum già solido e rappresenta una nuova sfida per la Fiorentina. Mentre Italiano cerca di portare la squadra viola in Europa, Palladino sta lavorando per sostituirlo e, all'arrivo dell'estate, è probabile che avvenga il passaggio di consegne. Ne scrive il Corriere dello Sport.