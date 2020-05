Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, parla a Calciomercato.com di Federico Chiesa e della ripresa della Serie A.



I TALENTI DELLA FIORENTINA - “Io cercherò di mettere sempre la mia esperienza a disposizione di tutti, ma anche io ho ancora tanto da imparare e migliorare. La Fiorentina è ricca di giovani di grande talento, alcuni già affermati nonostante l’età giovanissima, basta citare Chiesa, Milenkovic, Castrovilli ma poi ci sono anche Sottil, Vlahovic…solo per fare dei nomi”.



SULLA RIPRESA DELLA SERIE A - “Le istituzioni avranno fatto tutte le opportune valutazioni e sono certo avranno deciso per il meglio. Sono davvero felicissimo di poter tornare a giocare rispettando, naturalmente, la sicurezza di tutti gli atleti e degli addetti ai lavori. Sapevamo che avremmo dovuto giocare tante partite ravvicinate se fossimo ripartiti quindi ci alleneremo al massimo per farci trovare pronti”.