Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di JTV nell'immediata vigilia della sfida tra i viola e la Juve: "Sarà una partita molto difficile, non ho mai visto una partita facile per un avversario della Juve. Anche per me sarà una sfida tutta polacca, importante. Ho sempre guardato Szczesny in tv e ora posso incontrarlo in partita, quindi anche per me è una partita speciale".



Poi, ai microfoni di Sky Sport: "E’ una gara importante, contro la Juve è la sfida che tutta la città aspetta. Vogliamo fare punti, ci siamo preparati bene. Sappiamo che abbiamo un calendario difficile ma non cambia niente se ci aspetta la Juventus o un’altra squadra. Ribery? Sono felice che Franck sia con noi, sta meglio e ogni allenamento lo vediamo, per noi è un valore che aiuta la squadra. Ronaldo? E’ un grande campione, ma sono preparato come ogni partita”.