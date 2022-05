Si apre il caso Torreira alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo la partita di sabato sera contro la Juve è arrivata la rottura tra i viola e il giocatore uruguaiano, con tanto di petizione sui social da parte dei tifosi lanciata con l'hashtag #riscattatetorreira. "Avevamo concordato un ingaggio da 2.7 milioni di euro ma ora il club ha chiesto di ridurre stipendio e riscatto. Non si può accettare. Lucas è molto deluso, si era innamorato di Firenze", lo sfogo del suo agente Pablo Bentancur. Intanto, in attesa della spiegazione di Pradè che tanto si era battuto per portarlo in Italia, il giocatore ha postato su Instagram una propria foto in maglia viola accompagnata da una serie di emoji a far intendere un "silenzio rumoroso".