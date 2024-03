Il tecnico della Fiorentina Sebastianè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Juventus Women. Le sue parole:"Avevo chiesto di partire a mille e non risparmiarsi. Avevo nove persone in panchina che scalpitavano. L'abbiamo preparata sulle consapevolezze. Stiamo crescendo e oggi abbiamo dimostrato nei novanta minuti, ma anche nei 180, di essere una squadra con le idee chiare, matura e che sa cosa vuole fare in campionato e Coppa Italia"."Voglio fare i complimenti al mio staff, livello altissimo. Come ha detto Katia ci alleniamo bene, Rachele anche. Il preparatore dei portieri è di alta qualità, la vice allenatrice e il match analist lavorano con me ogni giorno per questa squadra. Meriti a tutti. Quando abbiamo iniziato c'era incertezza sulla strada da percorrere. La Fiorentina aveva fatto un buon campionato ma voleva migliorarsi. I complimenti a loro, io ho cercato di dare una mentalità vincente. Vincere 3-1 oggi lo dimostra. Dal 24 luglio a oggi. Meriti alla società che ci ha creduto. Io sono un allenatore che cerca di contagiare le giocatrici con la mentalità che merita la Fiorentina".