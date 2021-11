Il sito ufficiale della Viola presenta così la sfida contro i bianconeri: "165º confronto in Serie A tra Juventus e Fiorentina: avanti i bianconeri nel bilancio per 78 successi a 34 - 52 pareggi completano il quadro nel massimo campionato.La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime due gare contro la Juventus in Serie A (1V, 1N) e non riesce a collezionare tre risultati utili di fila contro i bianconeri in campionato dal 2008 (quattro consecutivi in quel caso).La Juventus ha trovato il successo solo una volta nelle ultime quattro sfide in campionato contro la Fiorentina, tra Maurizio Sarri (1V, 1N) e Andrea Pirlo (1N, 1P), nelle quattro precedenti con Massimiliano Allegri in panchina i bianconeri avevano sempre vinto contro i viola".