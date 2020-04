Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, parla in diretta sulla pagina Instagram "Che fatica la vita da bomber", analizzando vari attaccanti della nostra Serie A, tra cui Gonzalo Higuain, punta della Juve: "Da piccolo guardavo Inzaghi e Shevchenko, all'estero Drogba. Durante gli anni al Milan ho avuto il piacere di allenarmi con Higuain che resta uno degli attaccanti più forti in circolazione. Lavora duramente, dà il massimo: da campioni così c'è solo da imparare. Mi aveva davvero impressionato. Giocatori come Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic, non si accontentano mai e si allenano duramente anche se hanno vinto moltissimo. I difensori più forti? Chiellini, Bonucci, Romagnoli...".