Stando a quanto riferisce l’Ansa, Nico Gonzalez e Igor, assente per squalifica, sarebbero stati pizzicati in una discoteca in zona Firenze Sud nella serata di Juve Fiorentina. Questa notizia ha scatenato la rabbia dei tifosi viola e l’irritazione della società che sta valutando una multa per i due giocatori.