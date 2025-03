Fiorentina, coreografia 'anti Juventus': scatta il ricorso dopo multa e diffida

GETTY

Coreografia 'anti Juve', la Fiorentina fa ricorso dopo la multa

La, come si apprende da una nota dell'ANSA, ha presentatocontro la sanzione di 50.000 euro e la diffida della Curva dei tifosi viola comminate dal Giudice sportivo per il lancio di fumogeni, alcuni cori e soprattutto per la coreografia, definita "oltraggiosa", nei confronti della Juventus , esposta in curva Ferrovia in occasione della gara del 16 marzo al Franchi contro i bianconeri.Nei giorni scorsi la società viola aveva presentato preannuncio per usufruire di altri cinque giorni per far esaminare gli atti ai propri legali. L'obiettivo è ottenere una riduzione della multa, se non farla togliere del tutto tenendo conto anche dei. Una risposta al riguardo è attesa entro la prossima settimana.

I precedenti

I motivi della sanzione contro la Fiorentina

La reazione della Questura

La coreografia, pur censurata dai broadcaster televisivi, era diventata ben presto virale sui social, tramite gli scatti dei presenti. Come accennato nella nota dell'ANSA, a convincere la Fiorentina al ricorso c'è anche il fatto che episodi del tutto analoghi, avvenuti in altri stadi italiani come San Siro e l'Olimpico di Roma, non erano stati sanzionati.Oltre che per la coreografia, riportante la scritta "Juve m***a", la multa e la diffida ai danni della Fiorentina erano scattate, come anticipato, anche pere per il lancio di. Durante la partita, poi persa dai bianconeri per 3 a 0, si erano infatti uditi distintamente cori inneggianti la tragedia dell’Heysel, contro l’ex juventinoe di stampo razzista verso l’ex di giornata(già preso di mira nella gara di andata all'Allianz Stadium, dopo la quale la Fiorentina pagò 20.000 euro di multa).Nei giorni successivi all'accaduto, la Questura di Firenze si era peraltro detta "sorpresa" per la coreografia esposta, in quanto ritenuta. Al tifoso viola che aveva sottoscritto la richiesta di allestimento era quindi stata contestata la. La coreografia, comunque, non era risultata oggetto di, a differenza dei responsabili del lancio di fumogeni, per cui sono state prese in esame le immagini delle telecamere installate nell'impianto con l'obiettivo di prendere eventuali provvedimenti.





