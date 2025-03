Fiorentina, la Questura sorpresa dalla coreografia anti Juve: 'Difforme da quella autorizzata'

GETTY

La famosa coreografia di cui tutti continuano a parlare, quella esposta allo stadio Franchi ormai quasi una settimana fa in occasione di, era. Lo ha reso noto laa seguito delle tante sollecitazioni che si sono susseguite nei giorni scorsi, precisando che al tifoso viola che aveva sottoscritto la richiesta di allestimento della coreografia - "Juve m***a" la scritta, presto diventata virale - è stata contestata la

Coreografia anti Juventus a Firenze, la nota della Questura

La Fiorentina farà ricorso?

Anche ad altri undici sostenitori della Fiorentina è stata contestata la violazione del regolamento dell'impianto, per "non aver occupato il posto assegnato, evidenziato sul titolo di accesso" durante la partita di domenica scorsa poi vinta dalla squadra di casa per 3 a 0, "essendo invece rimasti in piedi durante il corso dell'incontro, sulla balaustra metallica all'interno del settore Ferrovia".Intanto, come si ricorderà, al club toscano è stata comminata per l'accaduto (oltre che per "cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi avversari" e per il lancio di tre fumogeni) una multa da 50.000 euro con diffida. Un provvedimento pesante, ricevuto il quale la Fiorentina, come riportato oggi da Tuttosport, ha deciso di muoversi per vie legali. La società di Rocco Commisso aveva tempo fino alle 15.00 di ieri per comunicare il preannuncio utile per avere altri cinque giorni per presentare un eventuale ricorso, che poi dipenderà da diversi aspetti: i precedenti, le motivazioni che hanno portato alla sanzione ecc., che saranno esaminati dagli avvocati viola.