La Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale su Federico Chiesa: ​"Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà. ACF Fiorentina". Sul giocatore Juve, Inter e Bayern Monaco anche se secondo La Gazzetta dello Sport, l'esterno preferirebbe restare in Serie A. Resta da capire se l'attuale posizione della società sia la stessa di Rocco Commisso che in queste ore sta perfezionando l'acquisto del club.