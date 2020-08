Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso fa il punto sul campionato appena concluso e torna sulle dichiarazioni post partita dopo la gara con la Juve ( QUI ): "Le rifarei, magari senza urlare. Quello che mi spinse a dire quelle cose, fu l’aver visto i miei ragazzi tristissimi nello spogliatoio, e ho voluto prendere le loro difese.. Presto farò delle raccomandazioni pubbliche, così tutti potranno leggerle”.- Poi su Federico Chiesa, sul quale c'è la Juventus: "Io non l’ho mai criticato, ci vogliamo un bene immenso perché è un ragazzo in gamba, così come la sua famiglia., a patto che porti i soldi giusti per noi. Ora parleremo con il ragazzo, e decideremo insieme la cosa migliore per tutti”.