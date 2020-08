Dopo la vittoria contro la Spal che ha chiuso la stagione della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa, sul quale è sempre vivo l'interesse della Juventus: "​Se resterà? Speriamo di sì! Io l’ho trattenuto l’anno scorso, adesso spero che resti ma se vorrà andare via lo potrà fare, portando introiti per il suo valore. Gli ho dato via libera, basta che arrivino i soldi giusti. Vorrei che rimanesse, se poi vuole andarsene devono portarci quanto crediamo che valga".