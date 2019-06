Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, al termine dell'incontro con Antognoni, Pradè e Montella, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti: "E' andata benissimo, abbiamo pianificato. Ho imparato qualcosa di più, che non conoscevo prima".



SUL PRIMO ACQUISTO - "Settimane, mesi...Speriamo almeno che sia prima dell'esordio in campionato! Sogno? Avere di nuovo 20 anni per giocare mediano...".



SULL'ORGANIGRAMMA - "Ognuno sa finora quale sia il suo lavoro. Ci sono tanti titoli, ma non abbiamo ancora definito nulla. Fino ad adesso c'è solo la mia faccia! Quando verrò qui? Chi ha il baseball, in America, non va tutte le settimane dalla squadra, eppure si vince. Firenze è bellissima, se non era per mia moglie, che ama questa città, forse l'affare non si faceva".



SUI NOMI IN USCITA - "Abbiamo parlato di tutto, c'è grande lavoro da fare. Ci sono 46 giocatori, c'è da lavorare. Antognoni e Pradè sono bravi, devono lavorare forte come ho fatto io. Non vado in vacanza da gennaio".



SU BALOTELLI - "Tutto fanno nomi. Possiamo portare lui, Ronaldo, Dybala...come volete".