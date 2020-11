Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha svelato la verità sul possibile arrivo dell'ex Juve Maurizio Sarri sulla panchina viola prima di puntare su Prandelli: "Sarri l'ho seguito in televisione - ha detto Lady Radio - ma questo non vuol dire che i dirigenti non ci abbiano parlato. Incontrarsi con allenatori e agenti è il loro lavoro per poi valutare quello che offre il mercato". La scelta è poi andata su Prandelli con Sarri ancora in cerca di una panchina dopo l'esonero dalla Juve alla fine della scorsa stagione.