Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio 24 del futuro di Chiesa: "Sono arrivato a giugno, in ritardo e dovevamo prendere molte decisioni. Non abbiamo fatto un mercato eccellente in estate. Abbiamo iniziato male, abbiamo dovuto cambiare allenatore, abbiamo portato Iachini e stavamo andando bene dopo un mercato di gennaio dove abbiamo preso molti giocatori preparandoci non solo per la seconda parte del campionato ma anche per l'anno prossimo. Non sono venuto in Italia per far sì che la Fiorentina sia la principessa della lotta retrocessione, la Fiorentina deve tornare a essere una delle sette squadre principali del campionato. Quando ci torneremo non lo posso dire ma stiamo lavorando per questo. Senza ricavi dalle infrastrutture, non si possono fare investimenti sui giocatori visto che il fair play finanziario ci limita in questo senso. Chiesa? Un anno fa ho mantenuto la promessa. Sono convinto che i nostri giocatori siano più convinti di restare rispetto che lasciare il club. Ma non ho parlato con lui recentemente perché non sono più potuto venire in Italia. Non si può parlare di queste cose al telefono".