Rocco Commisso, nel contesto della presentazione di Vincenzo Italiano, è intervenuto dagli USA ai canali ufficiali della Fiorentina e, tra le altre cose, ha parlato del burrascoso addio con Gattuso: "Qui in Italia si leggono ogni giorno notizie su notizie. Non possiamo rispondere a tutto, ma nel prossimo futuro prenderemo provvedimenti contro le falsità e le minacce che sono arrivate negli ultimi tempi. Gattuso? Mi dispiace, ma per ragioni legali non abbiamo potuto raccontare cosa è successo. Se gli avvocati di Rino volessero sedersi al tavolo con noi ed eliminare la clausola di riservatezza, io spiegherei volentieri com’è andata".